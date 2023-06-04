Найменшій всього 4 роки: скільки дітей окупанти зґвалтували в Україні

В Україні відкрито близько 3 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які вчинені проти дітей. У понад 10 випадках мовиться про сексуальне насильство.

В Україні зафіксовано 13 випадків зґвалтування дітей окупантами. Про це в ефірі телемарафону повідомила Олеся Волошина, заступниця начальника департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора, пише 24 Канал.

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Масштаби злочинів окупантів стануть відомі через роки

За її даними, найменшій дитині, щодо якої вчинені злочини сексуального характеру, всього 4 роки. На жаль, таких злочинів може бути значно більше.

Зокрема, Олеся Волошина розповіла, що масштаби випадків сексуального насильства з боку окупантів стануть відомі з часом.

Ми розуміємо, що ці дані як по загибелі, так і по сексуальному насильству – з часом ми будемо дізнаватися нові факти. Ця категорія злочинів найбільш чуттєва і її масштаби стануть відомі через роки,

– сказала представниця Офісу генпрокурора.

Скільки дітей в Україні постраждало від війни

Олеся Волошина повідомила, що станом на 4 червня 2023 року в Україні через російську агресію загинуло 485 дітей та 1005 – постраждало. Зокрема, тільки протягом 3 червня постраждало ще троє дітей.

. Ввечері 3 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді після обстрілу окупантів дістали тіло дівчинки . Їй було всього два рочки. У цілому постраждали 22 людини, з них 5 – діти.

Вона розповіла, що в Україні розслідує 3 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які були вчинені проти дітей.

Представниця Офісу генпрокурора повідомила, що більшість дітей гинуть та отримують травми від ракетних та артилерійських обстрілів, бомбардувань, розстрілу евакуаційних колон, детонування мін та боєприпасів тощо.

Крім того, вона зазначила, що правоохоронною системою в Україні зафіксовані всі види порушення гуманітарного права, які тільки існують у світі.