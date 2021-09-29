Україна в ООН попередила про ризики через ядерну зброю в Криму

Росія продовжує нарощувати ядерний потенціал в окупованому Криму. В Україні стурбовані такими тенденціями.

Про це заявив Юрій Вітренко, заступник постійного представника України при ООН. Він виступив на засіданні Генасамблеї до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

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Постпред України в ООН звернув увагу на наслідки тривалої окупації території України державою, яка володіє ядерною зброєю. Мовиться про фактичне розширення території розгортання такої зброї у світі.

Україна стурбована ризиками:

можливого розміщення у Криму установок зі збагачення урану;

виробництва матеріалів подвійного призначення;

застосування технологій, пов'язаних з ядерною зброєю.

Напередодні генсек ООН заявив, що людство перебуває неприпустимо близько до ядерного знищення. Адже у світі зберігають близько 14 тисяч одиниць такої зброї.

Вітренко звернув увагу на те, що раніше Генасамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово висловлювала занепокоєння через продовження мілітаризації Криму Росією. Мовляв, держава-агресорка розміщує на окупованому півострові засоби доставки ядерної зброї. Такі дії прямо загрожують міжнародному режиму її нерозповсюдження.

Коли Україна відмовилася від ядерної зброї