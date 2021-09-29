Украина в ООН предупредила о рисках из-за ядерного оружия в Крыму

29 сентября 2021 , 18:11
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Источник:

Укринформ

Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму. В Украине обеспокоены такими тенденциями.

Об этом заявил Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя Украины при ООН. Он выступил на заседании Генассамблеи к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

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Постпред Украины в ООН обратил внимание на последствия длительной оккупации территории Украины государством, которое обладает ядерным оружием. Речь идет о фактическом расширении территории развертывания такого оружия в мире.

Обратите внимание! Накануне генсек ООН заявил, что человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Ведь в мире сохраняются около 14 тысяч единиц такого оружия.

Украина обеспокоена рисками:

  • возможного размещения в Крыму установок по обогащению урана;
  • производства материалов двойного назначения;
  • применения технологий, связанных с ядерным оружием.

Витренко обратил внимание на то, что ранее Генассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно выражала обеспокоенность из-за продолжения милитаризации Крыма Россией. Якобы государство-агрессор размещает на оккупированном полуострове средства доставки ядерного оружия. Такие действия прямо угрожают международному режиму ее нераспространения.

Когда Украина отказалась от ядерного оружия

  • Украина отказалась от ядерного статуса в декабре 1994 года. Тогда Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум.
  • Страны-подписанты обещали предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украине. Впрочем, это не помешало России в 2014 году нагло напасть на нашу страну.
  • Действующий президент Владимир Зеленский считает, что возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Якобы нужно придерживаться демократических ценностей.
Автор: Ірина Буртик