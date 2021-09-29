Украина в ООН предупредила о рисках из-за ядерного оружия в Крыму

Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму. В Украине обеспокоены такими тенденциями.

Об этом заявил Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя Украины при ООН. Он выступил на заседании Генассамблеи к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Читайте также США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением​

Постпред Украины в ООН обратил внимание на последствия длительной оккупации территории Украины государством, которое обладает ядерным оружием. Речь идет о фактическом расширении территории развертывания такого оружия в мире.

Украина обеспокоена рисками:

возможного размещения в Крыму установок по обогащению урана;

производства материалов двойного назначения;

применения технологий, связанных с ядерным оружием.

Накануне генсек ООН заявил , что человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Ведь в мире сохраняются около 14 тысяч единиц такого оружия.

Витренко обратил внимание на то, что ранее Генассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно выражала обеспокоенность из-за продолжения милитаризации Крыма Россией. Якобы государство-агрессор размещает на оккупированном полуострове средства доставки ядерного оружия. Такие действия прямо угрожают международному режиму ее нераспространения.

Когда Украина отказалась от ядерного оружия