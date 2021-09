Генсек ООН Гутерриш призвал человечество "рассеять тучи ядерного конфликта". Это станет возможным при условии ликвидации ядерного оружия.

Во всем мире хранится около 14 000 единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению,

– подчеркнул Гутерриш.

Человечество ведет бессмысленную войну

Гутерриш также заявил, что люди продолжают воевать с природой. Это – бессмысленно и может привести к самоуничтожению.

Чтобы остановить войну, необходимы приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран.

По словам Гутерриша, объявление мира должно стать приоритетом для всех и везде.

Генсек ООН подчеркнул: все знают о проблемах, которые встали перед человечеством.

Угрозы для мира

Ранее Гутерриш рассказывал, что ситуация в мире напоминает 1945 год. Главными угрозами являются:

"террористы в киберпространстве";

изменения климата;

пандемия коронавируса.

