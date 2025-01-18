Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и CBS News.

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Что известно о жалобе, которую рассмотрит Верховный суд США

Спор сложился после решения Совета по вопросам образования округа Монтгомери отменить возможности для учеников не посещать уроки, посвященные ЛГБТК+ тематике. Кроме того, совет отменил требование к учителям сообщать о случаях чтения и обсуждения книг, в которых фигурируют ЛГБТК+ персонажи.

Эти книги утвердили для учебной программы по языковым искусствам на 2022 – 2023 учебный год, которая содержит такие книги, как Pride Puppy, рассказ о собаке, потерявшейся во время марша ЛГБТК+, и Jacob's Room to Choose, рассказывающей историю двух трансгендерных учеников.

После этого некоторые родители обратились с просьбой освободить их детей от чтения или обсуждения этих книг. Часть из них ссылалась на религиозные убеждения.

В марте 2023 года школьный округ заявил, что не позволит отказываться от обучения с использованием этих книг "ни по какой причине".

Это решение вызвало бурные обсуждения в обществе и привело к тому, что более тысячи родителей подписали петицию с требованием восстановить их право отказаться от обучения детей по этим книгам. Также три пары родителей подали иск на Совет образования округа Монтгомери, утверждая, что нарушили их религиозные права.

Среди истцов были мусульманские родители мальчика Тамер Махмуд и Энас Баракат, Крис и Мелисса Персак, католическая пара с двумя детьми, и Джефф, католик, а также Светлана Роман, православная верующая, чей сын сейчас учится в начальной школе.

Федеральный окружной суд отклонил иск, и это решение было впоследствии поддержано апелляционным судом. После этого родители обратились в Верховный Суд США, утверждая, что решение апелляционного суда нарушает их права "определять религиозное воспитание своих детей, отдавая их в государственные школы".

Верховный суд согласился рассмотреть это дело, хотя остается неопределенным, состоится ли слушание до летних каникул, или в следующем семестре.