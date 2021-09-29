Об этом заявил Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя Украины при ООН. Он выступил на заседании Генассамблеи к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
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Постпред Украины в ООН обратил внимание на последствия длительной оккупации территории Украины государством, которое обладает ядерным оружием. Речь идет о фактическом расширении территории развертывания такого оружия в мире.
Украина обеспокоена рисками:
- возможного размещения в Крыму установок по обогащению урана;
- производства материалов двойного назначения;
- применения технологий, связанных с ядерным оружием.
Витренко обратил внимание на то, что ранее Генассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно выражала обеспокоенность из-за продолжения милитаризации Крыма Россией. Якобы государство-агрессор размещает на оккупированном полуострове средства доставки ядерного оружия. Такие действия прямо угрожают международному режиму ее нераспространения.
Когда Украина отказалась от ядерного оружия
- Украина отказалась от ядерного статуса в декабре 1994 года. Тогда Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум.
- Страны-подписанты обещали предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украине. Впрочем, это не помешало России в 2014 году нагло напасть на нашу страну.
- Действующий президент Владимир Зеленский считает, что возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Якобы нужно придерживаться демократических ценностей.