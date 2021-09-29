Про це заявив Юрій Вітренко, заступник постійного представника України при ООН. Він виступив на засіданні Генасамблеї до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
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Постпред України в ООН звернув увагу на наслідки тривалої окупації території України державою, яка володіє ядерною зброєю. Мовиться про фактичне розширення території розгортання такої зброї у світі.
Україна стурбована ризиками:
- можливого розміщення у Криму установок зі збагачення урану;
- виробництва матеріалів подвійного призначення;
- застосування технологій, пов'язаних з ядерною зброєю.
Вітренко звернув увагу на те, що раніше Генасамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово висловлювала занепокоєння через продовження мілітаризації Криму Росією. Мовляв, держава-агресорка розміщує на окупованому півострові засоби доставки ядерної зброї. Такі дії прямо загрожують міжнародному режиму її нерозповсюдження.
Коли Україна відмовилася від ядерної зброї
- Україна відмовилась від ядерного статусу у грудні 1994 року. Тоді Україна, США, Росія та Велика Британія підписали Будапештський меморандум.
- Країни-підписанти обіцяли надати гарантії суверенітету та безпеки Україні. Втім, це не завадило Росії у 2014 році зухвало напасти на нашу країну.
- Чинний президент Володимир Зеленський вважає, що повертати ядерний статус України – неправильно. Мовляв, потрібно дотримуватись демократичних цінностей.