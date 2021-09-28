Росія та США обговорять ядерну зброю

У Женеву 29 вересня полетить заступник держсекретаря США Венді Шерман. Він спільно з міжвідомчою делегацією зустрінеться з представниками Росії.

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До американської сторони переговорів приєднається також заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Цей діалог стратегічної стабільності відбудеться згідно з домовленостями президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які вони ухвалили особисто на зустрічі в Женеві у червні 2021 року.

Зверніть увагу! 16 червня у Швейцарії президенти США та Росії ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності.

Ядерна зброя, Росія та США: що відомо