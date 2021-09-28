Росія та США обговорять ядерну зброю
У Женеву 29 вересня полетить заступник держсекретаря США Венді Шерман. Він спільно з міжвідомчою делегацією зустрінеться з представниками Росії.
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До американської сторони переговорів приєднається також заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.
Цей діалог стратегічної стабільності відбудеться згідно з домовленостями президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які вони ухвалили особисто на зустрічі в Женеві у червні 2021 року.
Ядерна зброя, Росія та США: що відомо
- Понад 90% усієї ядерної зброї у світі належить США та Росії.
- Обидві держави мають програми, які передбачають покращення та модернізацію ядерного озброєння.
- У 2020 році США та Росія скорочували загальні запаси ядерної зброї.
- Однак вже на початку 2021 року, в обох держав було на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж у 2020.