Россия и США обсудят ядерное оружие

В Женеву 29 сентября полетит заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Он совместно с межведомственной делегацией встретится с представителями России.

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К американской стороне переговоров присоединится также заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Этот диалог стратегической стабильности пройдет в соответствии с договоренностями президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые они приняли лично на встрече в Женеве в июне 2021 года.

Обратите внимание! 16 июня в Швейцарии президенты США и России приняли совместное заявление о стратегической стабильности.

Ядерное оружие, Россия и США: что известно