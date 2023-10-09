На колаборантів начхали: хто зараз контролює "владу" на окупованих територіях

Зовсім нещодавно російські загарбники провели так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Наразі ворог формує місцеві адміністрації у маленьких містах.

Позаяк "очільників" окупаційних адміністрацій уже обрали. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Він зауважив, що зараз здебільшого посади на тимчасово окупованих територіях обіймають колаборанти, проте все може докорінно змінитися у березні 2024 року.

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Так звані "глави" окупованих територій

Лисянський розповів, що російські окупанти офіційно призначили "губернаторів" тимчасово окупованих територій України:

Дініс Пушилін – Донецька область;

Лєонід Пасічник – Луганська область;

Євгєній Балицький – Запорізька область;

Владімір Сальдо – Херсонська область.

Й наразі призначають місцеві адміністрації у невеликих містах: Єнакієве, Алчевськ та інші.

Галас серед росіян

Як зауважив Лисянський, окупанти також формують судову владу. Однак зафіксовано проблему: росіяни не можуть знайти велику кількість суддів. На сьогодні з 1115 суддів призначили лишень 238 осіб.

Крім того, противник змінює законодавство й дає змогу місцевим запроданцям ставати суддями за законами Росії.

Відповідно, почався галас, дискусії та скандали між окупантами. Так звані "Z-патріоти" почали дорікати центральній російській владі, що "як можна давати право колишнім громадянам України судити громадян Росії",

– наголосив Павло Лисянський.

Розділення влад

За його словами, також на тимчасово окупованих територіях відбулося розділення влад. Наприклад, силові органи очолюють винятково громадяни Росії, зокрема ФСБ, росгвардію, поліцію та генпрокуратуру. Натомість окупаційні адміністрації поки що очолюють місцеві колаборанти.

Лисянський про ситуацію на окупованій території України: дивитися відео

Правозахисник зазначив, місцевий депутатський корпус переважно залишається за колаборантами, проте 30 – 40% займають російські громадяни. Якщо ж говорити про так звані окупаційні "уряди", то 70 – 80% контролюють громадяни Росії.

Зараз вони проводять підготовку до виборів Владіміра Путіна 2024 року, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Після березня 2024 року, якщо Збройні Сили України не звільнять територію раніше, буде глобальне перезавантаження. І тоді прийдуть громадяни Росії на всі посади,

– підсумував Павло Лисянський.

Ситуація на окупованій території України: що відомо