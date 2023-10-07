Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань прокоментував 24 Каналу черговий інцидент зі зрадниками на окупованих територіях. За його словами, Малов активно агітував за "Єдіную Расію" на псевдовиборах, що відбулись у вересні.

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"Сьогодні його авто було підірвано. Сподіватимемось, що він поповнить "концерт Кобзона", як усі зрадники мають це зробити", – констатував Хлань.

Підрив автівки Малова вже підтвердили так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсона Владімір Сальдо і так званий "сенатор обласної ради" Ігор Кастюкевич.

Взяв участь у "привітанні" Путіна

Сьогодні, 7 жовтня, російський президент святкує свій день народження. Відомо, що Малов взяв участь в акції "вітання" – у Генічеську організували окремий штаб для збирання листів Путіну. Але, можливо, фінальний акт колаборанта ще попереду.

Зверніть увагу! Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припустив, що нічна атака російських окупантів по Одещині була своєрідним "подарунком" Путіну на день народження. Нагадаємо, постраждало четверо людей.

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