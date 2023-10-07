Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань прокомментировал 24 Каналу очередной инцидент с предателями на оккупированных территориях. По его словам, Малов активно агитировал за "Единую Россию" на состоявшихся в сентябре псевдовыборах.

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"Сегодня его авто было подорвано. Будем надеяться, что он пополнит "концерт Кобзона", как все предатели должны это сделать", – констатировал Хлань.

Подрыв автомобиля Малова уже подтвердили так называемый "председатель" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо и так называемый "сенатор областного совета" Игорь Кастюкевич.

Принял участие в "поздравлении" Путина

Сегодня, 7 октября, российский президент отмечает свой день рождения. Известно, что Малов принял участие в акции "приветствия" – в Геническе организовали отдельный штаб для сбора писем Путину. Но, может быть, финальный акт коллаборанта еще впереди.

Обратите внимание! Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук предположил, что ночная атака российских оккупантов по Одесчине была своеобразным "подарком" Путину на день рождения. Напомним, пострадали четыре человека.

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