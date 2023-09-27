Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что Силы обороны наносят меткие удары по командным пунктам россиян, где бы они их не обустраивали.

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Скрывали военную технику

Раденск – населенный пункт, который расположен в Олешковской городской общине Херсонской области по трассе от Каланчака в сторону Крыма.

Именно в Раденске, который оккупанты считали безопасным, они размещали много военной техники. В населенном пункте есть промышленные базы, которые обустраивались для хранения овощей и фруктов в мирное время, но их оккупанты используют для хранения техники. И соответственно разместили там свой командный пункт,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Также неподалеку от Раденского есть лес и полигон, который был еще до военных времен, и оккупанты использовали также и их, чтобы прятать свою военную технику.

Обратите внимание! Попадание по командному пункту из системы HIMARS в Раденске состоялось вероятно 18 сентября, когда именно оккупанты проводили совещание. В результате удара погибли 8 российских офицеров, а 7 получили ранения.

Как Силы обороны наносят удары врагу на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

Отправились к "подводному флоту"

Тем временем увеличение количества захватчиков на оккупированном Левобережье Херсонской области происходит уже длительное время. Кроме того, увеличилось количество пунктов пропуска, на которых россияне останавливают, обыскивают и допрашивают людей.

Также оккупанты пытались усилить свое присутствие на островах в плавнях Днепра. Но эти попытки были отражены нашими силами. И все лодки, которые россияне украли у гражданских и переоборудовали под военные, так же отправились к "подводному флоту", как и военные судна,

– отметил Сергей Хлань.

К тому же попытки оккупантов перебрасывать минометные расчеты и усиливать свое присутствие на островах, оканчиваются ничем. Однако они продолжают предпринимать попытки.

"Именно поэтому продолжаются контрбатарейные атаки с нашей стороны. Ликвидируются группировки врага, тыловые составы и командные пункты, как это произошло в Раденске", - подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Что происходит на оккупированной Херсонской области