Об этом 24 Каналу заявил редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что об этом рассказали местные.
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"5 – 7 человек захватывают дома. Но в одном доме долго не ночуют. Каждую ночь пытаются ночевать в другом доме. Очевидно, что боятся наших ударов", – подчеркнул Никитенко.
Если все россияне выехали с определенного места, значит, на следующий день заедут другие. Враг постоянно перемещается. Особенно тогда, когда ВСУ бьют по местам скопления оккупантов.
Что происходит на Херсонщине: смотрите видео
Россияне боятся
Враг чувствует давление. В частности, в оккупированных Олешках. До россиян на оккупированной территории долетают украинские FPV-дроны. Беспилотники поражают оккупантов довольно далеко от Херсона.
У россиян там много проблем, в том числе с моральным состоянием. Когда может в относительном "тылу" прилететь, ты будешь не очень доволен жизнью,
– отметил редактор херсонского вебсайта "Мост".
К примеру, в Скадовске захватчики паниковали. По оккупированному городу ходили слухи, что якобы оттуда эвакуировался так называемый российский "паспортный стол".
"И все начали говорить: "О, началось". Немножко была паника, но ее очень быстро погасили", – сказал Сергей Никитенко.
Ситуация в Херсонской области: главное
- ВСУ проводят успешную контрбатарейную борьбу в Херсонской области. К слову, правый берег Херсонской области значительно выше левого. Это помогает лучше поражать россиян. Захватчики прячутся за местным населением на левом берегу. Поэтому украинской армии сложно отрабатывать точечно.
- Один из российских так называемых "военкоров" заявил, что на левобережье Херсонской области якобы прибыли бойцы ЧВК "Вагнера". Пропагандист нафантазировал, что наемники уже якобы "распределяются по секторам".
- В ОК "Юг" заявили, что враг хотел бы увеличить свои резервы в Херсонской области, но не может этого сделать. Все потому, что ему важнее закрепляться на Запорожском и Восточном направлениях. Поэтому оккупанты могут только создать информационный вброс. Мол, на помощь якобы "отправили вагнеровцев". Однако их в Херсонской области не зафиксировали. Так россияне просто хотят поднять морально-психологический дух своего войска.