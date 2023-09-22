"Секретную басню" о вагнеровцах распространяют в соцсетях. На вбросы россиян уже отреагировали в ОК "Юг", передает 24 Канал.

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"Вагнеровцы на Херсонщине"

Российский "военкор", ссылаясь на собственные "источники", заявляет, что на временно оккупированную часть Херсонской области якобы прибыли наемники ЧВК "Вагнера". Штурмовые отряды, по его словам, уже начали распределять по "секторам". Впрочем, раскрыть больше деталей пропагандист не может, потому что вроде бы все происходит под грифом "Секретно".



Вбросы российских "военкоров" / Скриншот

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона опровергла слухи о вагнеровцах на территории временно оккупированной Херсонщины. Она подчеркнула, что пока нет никакого подтверждения таким вбросам россиян.

У нас на данном этапе нет подтверждения этой информации. Можно говорить о проявлениях гибридной войны, когда пытаются информационно навязывать определенные нарративы. По всей вероятности разгон такой темы для того, чтобы повысить морально-психологический дух своего войска, потому что у них (оккупантов – 24 Канал) на левобережье он немного пришел в упадок,

– заявила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что сначала для поддержания духа и уменьшения случаев дезертирства Россия переместила на левобережье подразделения росгвардии, впоследствии там появились и кадыровцы. Впрочем, оккупанты терпят немалые потери, поэтому хотят переместить собственные позиции больше в тыл. Гуменюк объяснила, чтобы этого не допустить и поднять "боевой дух", оккупанты могут распространять фейки о "поддержке" вагнеровцев и их прибытии на Херсонщину.

Какая ситуация в Херсонской области