Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.
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Для атак враг применял минометы, артиллерию, "Грады", ПТРК, АГС, БПЛА, танки и авиацию.
По городу Херсон выпустили 23 снаряда. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне,
– сообщил Прокудин.
По данным ОВА, в результате действий агрессора 2 человека погибли, еще 4 получили ранения.
Враг терроризирует Херсонщину
- Так, в ночь на 19 сентября захватчики атаковали лечебное учреждение в областном центре. Поэтому в подсобном помещении произошел пожар.
- Спасатели вынесли на руках 5 маломобильных пациентов, а остальные эвакуировались самостоятельно.
- В селе Малые Копани российские захватчики расстреляли супругов Саксаганских 26-летнюю Анастасию и ее 34-летнего мужа Валерия. Это произошло 16 сентября.