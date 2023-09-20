Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.

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Для атак враг применял минометы, артиллерию, "Грады", ПТРК, АГС, БПЛА, танки и авиацию.

По городу Херсон выпустили 23 снаряда. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне,

– сообщил Прокудин.

По данным ОВА, в результате действий агрессора 2 человека погибли, еще 4 получили ранения.

Враг терроризирует Херсонщину