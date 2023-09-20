Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.
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Для атак ворог застосовував міномети, артилерію, "Гради", ПТРК, АГС, БПЛА, танки та авіацію.
По місту Херсон випустили 23 снаряди. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні,
– повідомив Прокудін.
За даними ОВА, унаслідок дій агресора 2 людей загинули, ще 4 отримали поранення.
Ворог тероризує Херсонщину
- Так, у ніч на 19 вересня загарбники атакували лікувальний заклад в обласному центрі. Через це у підсобному приміщенні сталася пожежа.
- Рятувальники винесли на руках 5 маломобільних пацієнтів, а інші евакуювалися самостійно.
- У селі Малі Копані російські загарбники розстріляли подружжя Саксаганських – 26-річну Анастасію та її 34-річного чоловіка Валерія. Це сталося 16 вересня.