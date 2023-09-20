Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.

Дивіться також Вдарили артилерією по вишу Херсона: ОВА показала страшні наслідки атаки

Для атак ворог застосовував міномети, артилерію, "Гради", ПТРК, АГС, БПЛА, танки та авіацію.

По місту Херсон випустили 23 снаряди. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні,

– повідомив Прокудін.

За даними ОВА, унаслідок дій агресора 2 людей загинули, ще 4 отримали поранення.

Ворог тероризує Херсонщину