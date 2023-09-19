Британская разведка объясняет, что и Украина, и Кремль считают этот участок стратегически важным. Хотя обе стороны там сосредоточили по сравнению с другими фронтами не слишком много сил.
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Что происходит в дельте Днепра
Британские разведчики рассказали, что в течение первой половины сентября 2023 года продолжаются бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые сейчас являются линией фронта.
Минобороны Великобритании известно, что обе стороны совершили рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек.
Количество привлеченных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами; однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвести подразделения противника от напряженных боев в Запорожской и Донецкой областях,
– заявили разведчики.
Также добавили, что, по их данным, существует реальная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались. Это произошло после того, как этот сектор перешел под ответственность недавно созданного 40-го армейского корпуса.
Последние новости с Юга Украины
- Эксзамминистра обороны Анна Маляр рассказала 18 сентября, что для украинских военных юг является основным направлением наступления. В частности, только в течение прошлой недели Вооруженные Силы Украины на южном направлении освободили 5,2 квадратных километра.
- Кстати, бывшая чиновник рассказала, что наши военные за все время освободили на Юге Украины более 260 квадратных километров.
- Однако Маляр объяснила, что наступательные действия сложны для наших военных, ведь российские захватчики укрепляются сразу после захвата территории. Именно поэтому наши бойцы вынуждены проходить через серьезные оборонительные укрепления, в частности, заминированные территории.