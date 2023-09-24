Оккупанты хотели бы увеличить резервы на Херсонщине, но не могут этого сделать. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, добавив, что врагам необходимо усиливаться на других двух направлениях.

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Для оккупантов важнее закрепляться на Запорожском направлении. А также на Восточном направлении, где враг скоординировал резервы.

На Херсонском направлении россияне могут создать лишь информационный вброс, что якобы "в помощь отправили вагнеровцев". Однако такого не зафиксировано, а используют это для поднятия морально-психического духа войска.

Речь идет о российских солдатах, ставших заложниками ситуации. Ведь находятся между загонами кадыровцев и росгвардии, которые держат первую линию оккупантов, чтобы те не перебежали на вторую линию.

Там идет мощная контрбатарейная борьба. Особенность берега (левого – 24 Канал) в том, что он частично еще подтоплен, и не только в Голой Пристани. Это подтопление содержит минно-взрывные заграждения, которые россияне ставили против нас, а сейчас сами ими пользуются,

– отметила Наталья Гуменюк.

Силы обороны "ювелирно" отрабатывают по врагу

Оккупанты преступно прячутся за местным населением на левом берегу, что препятствует украинским бойцам точечно отрабатывать по врагу.

"Для нас очень важно измерить конкретную точку и проводить очень осторожную, фактически, ювелирную работу по поражению. Для того чтобы не страдало местное население", – отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

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Этот аспект, в масштабах атак по полуострову Крым, признан самой оккупационной властью. Так, пытаясь отчитаться о поражениях, оккупанты сразу сообщили, что гражданское население не пострадало и гражданская инфраструктура не повреждена.

Такие удары в "десяточку" очень сложны для измерения на левобережье, но очень результативны. Фактически, ежедневно в сводках уничтожения регулярной информации говорится об уничтоженных 3 – 7 лодках. Сейчас почти такая же статистика по поражению крупнокалиберных пушек и самоходных артиллерийских установок, которыми враг обстреливает Херсонщину,

– сказала Гуменюк.

Также в оккупантов имеются реактивные системы залпового огня, которые враг использует с большей дистанции. Силы обороны продолжают бороться, но работа усложнена из-за не полностью обрезанной логистики. Враг имеет возможность подтягивать некоторые ресурсы из Крыма. Однако украинские военные продолжают работать по всем направлениям, в частности, по местам хранения ресурсов россиян.

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