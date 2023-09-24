Про це 24 Каналу заявив редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що про це розповіли місцеві.

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"5 – 7 людей захоплюють будинки. Але в одному будинку довго не ночують. Кожну ніч намагаються ночувати в іншому будинку. Очевидно, що бояться наших ударів", – наголосив Нікітенко.

Якщо усі росіяни виїхали з певного місця, це означає, що наступного дня заїдуть інші. Ворог постійно переміщується. Особливо тоді, коли ЗСУ б'ють по місцях скупчення окупантів.

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Росіяни бояться

Ворог відчуває тиск. Зокрема, в окупованих Олешках. До росіян на окупованій території долітають українські FPV-дрони. Безпілотники вражають окупантів доволі далеко від Херсону.

У росіян там багато проблем, зокрема, з моральним станом. Коли може у відносному "тилу" прилетіти, ти будеш не дуже задоволений життям,

– наголосив редактор херсонського вебсайту "Мост".

Наприклад, у Скадовську загарбники панікували. По окупованому місту пішли чутки, що нібито звідти евакуювався так званий російський "паспортний стіл".

"І всі почали казати: "О, почалося". Трошки була паніка, але її дуже швидко погасили", – сказав Сергій Нікітенко.

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