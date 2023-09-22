Про ситуацію в регіоні та наміри ворога в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що окупанти не втрачають інтересу до південних регіонів.

Читайте також Ворог атакував Одещину: у поліції показали моторошні наслідки вечірнього удару

Атаки не вщухають

За словами Наталії Гуменюк, ввечері окупанти спрямували черговий свій дрон-камікадзе. Його наші захисники збили. Відомо, що внаслідок бойово роботи пошкоджень зазнала приватна будівля. Незначних поранень зазнали двоє людей.

Також на Миколаївщині 21 вересня відпрацювали по розвідувальному безпілотнику SuperCam. Це чергова демонстрація, що окупанти збирають інформацію, намагаються зосередити свої зусилля на вивченні в тому числі систем ППО, їх розташування, а також підготовки підрозділів Сил оборони, які розташовані на правобережжі.

Речниця ОК "Південь" додала, що активність ворога на правобережжі надзвичайна. Окупанти роблять акцент на авіації. Лиш за минулу добу росіяни вдарили по Бериславському району 14 КАБів потужність 500 кілограмів тротилового еквівалента.

Це тактика випаленої землі, яку ворог застосовує проти мирного населення,

– наголошує вона.

Крім того, ввечері окупанти вдарили по Одещині ракетою "Онікс" з берегового комплексу "Бастіон". Останній розташований у тимчасово окупованому Криму.

Час від часу використовують ці ракети в напрямку рекреаційної зони Одещини. Це такий їхній улюблений напрямок який вони тероризують системно, намагаючись вирахувати способи захисту, в тому числі протидесантного захисту Чорноморського узбережжя,

– додала вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти поцілили в одну з будівель санаторію. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Що відомо про обстріли Херсонщини та Миколаївщини

Глава ОВА Олександр Прокудін зазначив, що впродовж минулої доби окупанти здійснили 82 обстріли. Ворог випустив 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків та авіації. Лиш по Херсону загарбники запустили 28 снарядів.

Він додав, що через російську агресію за минулу добу загинули 7 людей, ще 12 зазнали поранень.

До слова, зранку глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у ніч проти 22 вересня в області працювала ППО. Правда, він пообіцяв про результати роботи розповісти згодом.