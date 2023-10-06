Військові країни-агресора обстріляли центр Херсона рано-вранці 6 жовтня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації, передає 24 Канал.
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Росіяни влучили в житлові будинки в Херсоні
Посадовець розповів, що російські військові атакували Херсон близько 5 години ранку. Бійці Путіна вдарили по центру міста з тимчасово окупуваного лівобережжя.
Влучили у житлові будинки,
– зазначив Мрочко.
Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Мрочка
Росіяни продовжують бити по житлових будинках / Фото з телеграму Мрочка
В ОВА показали наслідки ворожої обстрілу. Зауважили, що Херсон пережив ще один жахливий ранок.
Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії Росії житлових кварталів у центральній частині міста,
– підкреслили в ОВА.
Також додали, що інформація про постраждалих серед херсонців не надходила.
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