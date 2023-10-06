Військові країни-агресора обстріляли центр Херсона рано-вранці 6 жовтня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації, передає 24 Канал.

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Росіяни влучили в житлові будинки в Херсоні

Посадовець розповів, що російські військові атакували Херсон близько 5 години ранку. Бійці Путіна вдарили по центру міста з тимчасово окупуваного лівобережжя.

Влучили у житлові будинки,

– зазначив Мрочко.

Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Мрочка

Росіяни продовжують бити по житлових будинках / Фото з телеграму Мрочка

В ОВА показали наслідки ворожої обстрілу. Зауважили, що Херсон пережив ще один жахливий ранок.

Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії Росії житлових кварталів у центральній частині міста,

– підкреслили в ОВА.

Також додали, що інформація про постраждалих серед херсонців не надходила.

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Окупанти вкотре обстріляли Херсон: дивіться відео

Важливо! Напередодні, 5 жовтня, окупанти також били по Херсону з лівобережжя. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Зокрема, комунальник, який обрізав дерева. Ще одина людина отримала поранення.