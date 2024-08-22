Єдиний бізнес, який розвивається на окупованих територіях, – похоронний

На окупованих територіях України зростає показник смертності серед місцевого населення. Насамперед місцеве населення в окупації гине через те, що окупаційні адміністрації не приділяють увагу розвитку системи охорони здоров'я на захоплених територіях. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Путін готується розвивати кладовища

Також на окупованих територіях зараз зафіксовані інфекційні епідемії та епідемії ВІЛ/СНІД. На збільшення кількості смертей місцевого населення впливає і криміногенна ситуація та зростання кількості ДТП зі смертельним наслідком. Всі ці показники є результатом дій окупаційних адміністрацій Росії.

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Розглянемо кілька фактів, які свідчать про зростання смертності.

Окупаційні адміністрації Росії 2024 року ухвалили рішення про розширення цвинтаря "Донецьке море". Прогнозованим результатом військової агресії Росії проти України є дефіцит місць поховання російських військових. Основним місцем поховання офіцерського складу учасників війни проти України у тимчасово окупованому Донецьку є цвинтар "Донецьке море", загальна площа якого становить 37 гектарів. На цьому цвинтарі також поховані колаборанти та ватажки так званої "ДНР", наприклад, Захарченка, Моторола та інші.

З 2022 року територія цвинтаря активно заповнювалася новими могилами учасників так званої "СВО". Цвинтар вже не зможе виконувати свої функції, через що окупаційні адміністрації Росії готують суттєве розширення території. У планах окупантів – побудувати меморіальні споруди на честь "героїв СВО", підготувати додаткові місця поховання військових офіцерського складу та побудувати колумбарій для поховання військових урн нижчого офіцерського складу.

Слід констатувати, що диктаторський режим Владіміра Путіна готується розвити цвинтарі у форматі меморіальних комплексів, щоб популяризувати смерть за режим. Окупанти хочуть приховати справжній масштаб втрат військових Росії через агресію проти України, а тому вводять інструмент кремації.

Також слід зазначити, що у 2023 році у Росії та на тимчасово окупованих територіях України запустили роботу єдиного оператора крематоріїв.

У 2021 році в Росії померло 2,445 мільйона осіб, у 2020 році – 2,124 мільйона осіб, у 2019 році – 1,8 мільйона осіб. У 2022 і 2023 в Росії померло на 25 – 30% більше, ніж у 2021 році, тобто – приблизно 2,8 мільйона людей.

Підтвердженням підвищеної смертності на окупованих територіях України також є негативний демографічний прогноз, який склали вчені з окупованих територій. Відповідно до їх висновку, протягом 69 років населення тимчасово окупованих Росією територій України зникне.

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Серед перерахованих факторів, що впливають на природне зменшення населення, є:

зростання показника смертності;

зниження показника кількості народжуваності;

зниження сумарного коефіцієнта народжуваності;

зниження коефіцієнта фертильності в жінок тощо.

Вчені-медики роблять прогноз про те, що природне зменшення населення зростає в арифметичній прогресії і це може призвести до демографічної катастрофи. Це яскравий показник наслідків окупації Росії.

Також варто зазначити, що через специфіку політичної кон'юктури Росії вчені применшили показники, щоб не викликати критику Кремля до окупаційних адміністрацій. Тому ситуація може бути значно гіршою, ніж вони зобразили у своїй доповіді.

Епідемії, злочинство та відсутність ліків: чому в окупації зростає смертність

У Донецькій області зафіксована епідемія ВІЛ. Цьому сприяють наркоманія, асоціальний спосіб життя, гемотрансфузія, народження ВІЛ-інфікованої матері, захворювання венеричними хворобами тощо.

Центральний науково-дослідний інститут епідеміології Росспоживнагляду оголосив про плани проведення скринінгових заходів щодо виявлення інфікованих СНІДом на окупованих територіях України. Усі виявлені випадки підлягають обов'язковій реєстрації у системі обліку інфекційних захворювань. Однак багато інфікованих прагнуть уникнути підтвердження діагнозу, побоюючись, що їхні дані потраплять до спеціального реєстру.

Хворим на ВІЛ необхідно періодично проводити аналіз на CD4, але реагентів катастрофічно не вистачає. Тому фактично неможливо визначити, чи є реакція організму на лікування.

Ще одним фактом, який сприяє росту смертності на тимчасово окупованих територіях України, є те, що місцеве населення не забезпечене в повному обсязі ліками. Так, за повідомленнями моїх джерел, мовиться про дітей з інвалідністю, в яких діагностований цукровий діабет. В окупаційних медичних закладах батькам відмовляють в отриманні раніше призначених препаратів та медичних засобів (тест-смужка). Батькам доводиться купувати препарати своїм коштом, а вони коштують у 2 – 4 рази дорожче ніж у Росії та Україні.

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Окремо зафіксовані випадки, коли батькам з українським паспортом відмовлялися виписати у лікарнях рецепти на придбання препаратів для лікування цукрового діабету у дітей.

Також на смертність на окупованих територіях України впливає зростання злочинів, пов'язаних з насильством. Місцеві джерела повідомляють, що у Луганській та Донецькій областях почастішали випадки злочинів окупаційних військових проти місцевого населення. Частина злочинів – сексуальне насильство.

Силові окупаційні органи приховують таку статистику. Як правило, в ЗМІ подається інформація: "Затриманий рецидивіст за вчинення зґвалтування". Однак те, що цей рецидивіст був російським військовим – замовчується. Адвокати, які працюють на окупованих територіях, говорять про зростання злочинів військових проти місцевого населення на 32%. Крім цього, зросла кількість злочинів, пов'язаних із викраденням людей та сексуальним насильством над неповнолітніми.

Така тенденція пов'язана з тим, що зараз окупаційна влада мобілізує осіб, які перебувають під слідством. Тобто злочинець попередньо знає, що якщо його зловлять за злочин, йому вдасться уникнути покарання підписавши контракт з міністерством оборони Росії для участі у війні проти України.

Смертність на окупованих територіях України прогресує і через часті ДТП, особливо – за участі неповнолітніх. В окупованій Луганській області з початку 2024 року за участю неповнолітніх водіїв мототранспорту сталося 53 ДТП, у яких 3 підлітків загинули та 62 травмувалися. В окупованій Донецькій області – сталося 82 ДТП, у яких 5 підлітків загинули, а 93 зазнали травм.

Політика окупаційних адміністрацій Росії насамперед спрямована на ліквідацію української самоідентичності у місцевого населення, а також забезпечення потреб окупаційних військ для ведення військової агресії Росії проти України. Інші сфери життя мешканців захоплених територій окупантів не цікавлять.

Як мені сказав один із місцевих жителів, зараз на окупованих територіях найприбутковіший бізнес – це надання похоронних послуг. Окупаційні адміністрації вже оголосили на нього монополію. Сьогодні на окупованих територіях стабільно ростуть і розвиваються лише кладовища.