Російські пропагандисти "зламалися"

Підконтрольні Україні землі Курської області – це територія Росії. Україна не збирається ні анексувати, ні окупувати ці території. Вона всього лише проводить обмежену військову операцію для звільнення власних земель від російської окупації. Україна хоче, щоб росіяни перестали приходити на її землі та вбивати її людей.

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Україна бореться виключно за відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів та за повернення Криму і тимчасово окупованих територій Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Через це дедалі дивніше звучать репліки, які виголошуються в Москві. Відомі пропагандисти на повному серйозні заявляють: "Да Бог з нею, з Курською областю, Росія і так велика". Так званий міжнародний оглядач в ефірі програми "Місце зустрічі" пропонує віддати Україні взагалі все прикордоння. Принаймні, на кілька місяців.

Дивіться відео, що пропонують російські пропагандисти:

Цей "оглядач" не один такий. Схожі заяви робив і пропагандист з Першого каналу.

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Тобто Росія заманила Україну на свою територію, щоб Україна не могла чинити опір російському просуванню на Донбасі. А тепер, коли Росія перекидає свої війська в Курську, вона, очевидно, спеціально оголює свої позиції на фронті, назад заманюючи туди українські війська.

Це нове слово у військовій справі лише на перший погляд може звучати як повна нісенітниця. Але якщо подивитись на речі глобальніше і згадати, що свого часу "Росія напала на Україну, щоб Україна не напала на Росію", то все стає на свої місця.

Інший пропагандист – дружбан Соловйова Сєргєй Карнаухов – не придумавши жодного правдоподібного пояснення для подій на Курщині пішов ще далі, ніж решта пропагандистів. Він сказав своїм глядачам, що на просування ЗСУ у Курській області треба просто "не звертати увагу".

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Та є і ті, які не можуть приховати власний шок.

Дивіться відео з шокованими пропагандистами та їхніми "геніальними" ідеями:

Російська пропаганда руйнується на очах

Підіб'ємо проміжний підсумок і дамо відповідь на низку запитань, які виникають у зв'язку з побаченим і почутим. По-перше, що відбувається із російською пропагандою?

Вона потонула і порівняно з попередніми кризами – дуже надовго. Пропагандисти вже понад тиждень не можуть вигадати, що їм набрехати росіянам. Такого тривалого бовтання у власних інформаційних випорожненнях з їхнього боку я не пригадую ані після Київського, ані після Харківського, ані після Херсонського контрнаступу Сил оборони України.

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Навіть після таких провалів на полі бою максимум через кілька днів вони вже знали, як саме брехати своїм глядачам і читачам. У цій ситуації вони не тільки говорять речі, що суперечать один одному, але й відкрито один з одним гризуться.

Кадирівці – проти воєнкорів. Воєнкори – проти офіційних пропагандистів. Депутати – проти воєнкорів. Строковики – проти кадирівців. Генерали – проти строковиків. І так далі, і всі по колу. Усе це відбувається в публічній площині. На очах у всієї імперії. І це чудово.

Пропаганда – це один із небагатьох реально потужних стовпів, на яких досі тримається Росія. І він руйнується в нас на очах. Нехай цей процес триває якнайдовше. Але підозрюю, що рано чи пізно в Кремлі таки вигадають якусь універсальну методичку, яку отримають усі.

Не виключаю, що росіяни рано чи пізно в неї за великим рахунком повірять. Але зараз – точно не так охоче, як раніше. Аж надто багато неофіційної інформації про реальні події потрапило в публічний простір. Безпрецедентно багато про себе, свою країну і свою владу дізнались росіяни.

Чи продовжуватиме Україна наступ, коли і де вона зупиниться? Бог його знає. Я не хочу допомагати ворогові, публічно обговорюючи різні варіанти розвитку подій. Тим паче не хочу завищувати очікування від українського наступу.

Що я можу сказати достеменно – Україна там не назавжди. Україна не має наміру тримати під контролем ці території вічно. Ми просто хочемо повернути своє. І ми повернемо своє. І кожен із нас, я сподіваюся, зробить свій внесок.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: