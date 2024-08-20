Росії доведеться послаблювати угрупування в Україні
Станом на зараз в Курській області зосереджено до 15 тисяч особового складу російського окупаційного війська, з яких 6 тисяч – це підкріплення, відправлене із зони бойових дій в Україні.
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Неконтрольована російськими військами територія в Курській області зараз становить близько 1 300 кілометрів квадратних. Лише для стабілізації лінії зіткнень на такій території необхідно не менше як 30-тисячне угруповання. А площа продовжує збільшуватись…
Але якщо командування окупантів заб'є на частину Курської області та вибере для себе лінію бойового зіткнення, за якою і триматиме війська до підходу Сил оборони України, то на цій лінії фронту вона цілком зможе зосередити сили у понад 50 тисяч бійців до кінця жовтня. Причому цього вистачить не тільки для стабілізації лінії бойового зіткнення, блокування розширення зони контролю Сил оборони України, а й для нанесення контрударів.
А тепер поговоримо про нюанс. Де ці хоча б 50 тисяч особового складу взяти, якщо не послабити один із напрямків у самій Україні? З кожного потроху, як ми бачимо, вже не працює, потрібно багато й одразу.
Поки на Покровському напрямку російські окупанти за тиждень пройшли 2 – 3 кілометри, Сили оборони України в Курській області проходять 2 – 3 кілометри на добу.
Непопулярні рішення так чи інакше, але прийматимуться. Майте терпіння.