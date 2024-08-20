Росії доведеться послаблювати угрупування в Україні

Станом на зараз в Курській області зосереджено до 15 тисяч особового складу російського окупаційного війська, з яких 6 тисяч – це підкріплення, відправлене із зони бойових дій в Україні.

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Неконтрольована російськими військами територія в Курській області зараз становить близько 1 300 кілометрів квадратних. Лише для стабілізації лінії зіткнень на такій території необхідно не менше як 30-тисячне угруповання. А площа продовжує збільшуватись…

Якщо завтра в Курській області не з'явиться 30 тисяч російських солдатів, то до кінця серпня їм потрібно буде для стабілізації вже до 40 тисяч.

Але якщо командування окупантів заб'є на частину Курської області та вибере для себе лінію бойового зіткнення, за якою і триматиме війська до підходу Сил оборони України, то на цій лінії фронту вона цілком зможе зосередити сили у понад 50 тисяч бійців до кінця жовтня. Причому цього вистачить не тільки для стабілізації лінії бойового зіткнення, блокування розширення зони контролю Сил оборони України, а й для нанесення контрударів.

А тепер поговоримо про нюанс. Де ці хоча б 50 тисяч особового складу взяти, якщо не послабити один із напрямків у самій Україні? З кожного потроху, як ми бачимо, вже не працює, потрібно багато й одразу.

Поки на Покровському напрямку російські окупанти за тиждень пройшли 2 – 3 кілометри, Сили оборони України в Курській області проходять 2 – 3 кілометри на добу.

Непопулярні рішення так чи інакше, але прийматимуться. Майте терпіння.