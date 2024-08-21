Российские пропагандисты "сломались"

Подконтрольные Украине земли Курской области – это территория России. Украина не собирается ни аннексировать, ни оккупировать эти территории. Она всего лишь проводит ограниченную военную операцию для освобождения собственных земель от российской оккупации. Украина хочет, чтобы россияне перестали приходить на ее земли и убивать ее людей.

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Украина борется исключительно за восстановление своих международно признанных границ и за возвращение Крыма и временно оккупированных территорий Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонкой областей.

Поэтому все более странно звучат реплики, которые произносятся в Москве. Известные пропагандисты на полном серьезные заявляют: "Да Бог с ней, с Курской областью, Россия и так велика". Так называемый международный обозреватель в эфире программы "Место встречи" предлагает отдать Украине вообще все приграничье. По крайней мере, на несколько месяцев.

Смотрите видео, что предлагают российские пропагандисты:

Этот "обозреватель" не один такой. Похожие заявления делал и пропагандист с Первого канала.

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То есть Россия заманила Украину на свою территорию, чтобы Украина не могла сопротивляться российскому продвижению на Донбассе. А теперь, когда Россия перебрасывает свои войска в Курск, она, очевидно, специально обнажает свои позиции на фронте, назад заманивая туда украинские войска.

Это новое слово в военном деле только на первый взгляд может звучать как полная ерунда. Но если посмотреть на вещи глобальнее и вспомнить, что в свое время "Россия напала на Украину, чтобы Украина не напала на Россию", то все становится на свои места.

Другой пропагандист – дружбан Соловьева Сергей Карнаухов – не придумав ни одного правдоподобного объяснения для событий на Курщине пошел еще дальше, чем остальные пропагандисты. Он сказал своим зрителям, что на продвижение ВСУ в Курской области надо просто "не обращать внимание".

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Но есть и те, которые не могут скрыть собственный шок.

Смотрите видео с шокированными пропагандистами и их "гениальными" идеями:

Российская пропаганда разрушается на глазах

Подведем промежуточный итог и ответим на ряд вопросов, которые возникают в связи с увиденным и услышанным. Во-первых, что происходит с российской пропагандой?

Она утонула и по сравнению с предыдущими кризисами – очень надолго. Пропагандисты уже больше недели не могут придумать, что им наврать россиянам. Такого длительного болтания в собственных информационных испражнениях с их стороны я не помню ни после Киевского, ни после Харьковского, ни после Херсонского контрнаступления Сил обороны Украины.

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Даже после таких провалов на поле боя максимум через несколько дней они уже знали, как именно врать своим зрителям и читателям. В этой ситуации они не только говорят вещи, противоречащие друг другу, но и открыто друг с другом грызутся.

Кадыровцы – против военкоров. Военкоры – против официальных пропагандистов. Депутаты – против военкоров. Срочники – против кадыровцев. Генералы – против срочников. И так далее, и все по кругу. Все это происходит в публичной плоскости. На глазах у всей империи. И это замечательно.

Пропаганда – это один из немногих реально мощных столбов, на которых до сих пор держится Россия. И он разрушается у нас на глазах. Пусть этот процесс продолжается как можно дольше. Но подозреваю, что рано или поздно в Кремле таки придумают какую-то универсальную методичку, которую получат все.

Не исключаю, что россияне рано или поздно в нее по большому счету поверят. Но сейчас – точно не так охотно, как раньше. Уж слишком много неофициальной информации о реальных событиях попало в публичное пространство. Беспрецедентно много о себе, своей стране и своей власти узнали россияне.

Будет ли продолжать Украина наступление, когда и где она остановится? Бог его знает. Я не хочу помогать врагу, публично обсуждая различные варианты развития событий. Тем более не хочу завышать ожидания от украинского наступления.

Что я могу сказать точно – Украина там не навсегда. Украина не намерена держать под контролем эти территории вечно. Мы просто хотим вернуть свое. И мы вернем свое. И каждый из нас, я надеюсь, сделает свой вклад.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: