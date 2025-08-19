Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що росіяни дуже поспішно намагаються досягти "миру". Кремль прагне, щоб Україна вийшла із Донецької області, проте, на його думку, це дуже дивно, адже росіяни начебто мають певну перевагу на фронті.

Дивіться також Росіяни прорвались під Добропіллям – захисники зупинили їх: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому Росія прагне без бою отримати Донеччину?

Іван Ступак наголосив, що окупанти стверджують, що мають достатньо сил, аби наступати далі та захопити всю Донецьку область самостійно, проте у Кремлі все ж говорять про "мирну угоду".

Росії, не менше ніж США, зараз потрібна якась велика перемога, яку можна продати російському народу,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Він пояснив, що вся Друга світова війна тривала 2220 днів. Велика світова, про яку із захопленням говорять росіяни, тривала 1418 днів. Зараз повномасштабне вторгнення Росії на території України триває 1272 дні.

За 1418 днів радянські війська змогли відбити нацистську Німеччину від околиць Москви й дійти до центру Берліну. Зараз за майже аналогічний термін Росія спромоглася підійти на околиці міста Покровськ. Коли настане ця дата, то російському уряду не буде чим пояснити, чому в цій війні немає жодних перемог,

– зазначив Ступак.

Можливо, саме це зумовило такий поспіх російської влади, який пов'язаний із "мирним процесом".

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Чи піде Україна на обмін територіями?