Пів року Сирського: що змінилось в Силах оборони за цей час

Пів року тому Головнокомандувачем Збройних Сил України призначили Олександра Сирського. За цей час армія зазнала певних змін.

8 серпня – рівно 6 місяців від призначення Олександра Сирського на його посаду. ЗМІ проаналізували його заяви та окреслили певні зміни за цей час, які сталось у армії.

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Ситуація на фронті

Сирський був призначений на посаду при складній ситуації на фронті. Зараз Сили оборони продовжують активно оборонятись. Активний фронт бойових дій сьогодні становить 977 кілометрів. Загалом лінія фронту – 3700 кілометрів.

По застосуванню сил і засобів війна досягла рівня Другої світової. З 2022 року кількість російських танків зросла з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери – з 4500 до 8900. Ворог має значну перевагу.

Сили оборони прагнуть знищити максимальну кількість ворога і його резервів.

Росіяни мають тактичні успіхи майже по всій лінії зіткнення, але наші військові не допустили втрати ключових рубежів та районів оборони, стримали просування противника вглиб території нашої країни.

Найбільш характерними епізодами ведення бойових дій протягом цих пів року стали стримування нашими військами просування противника на Авдіївському напрямку та зупинку при повторному наступі на Харківському напрямку.

Наразі оборонна операція триває.

Сирський окреслив наступні пріоритети для припинення збройної агресії Росії:

безпілотні системи та системи РЕБ,

створення резервів,

підготовка й впровадження нової доктрини в застосуванні авіації,

збереження життя військовослужбовців.

Робота за цими напрямками постійно триває.

Оптимізація структури ЗСУ

В ЗСУ провели аудит та виявили необґрунтоване збільшення штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Ухвалили рішення про їх оптимізацію. Наразі тривають організаційні заходи щодо розформування, перепідпорядкування та оптимізації близько 60 військових організаційних структур, а також підрозділів Генштабу та Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Це забезпечує раціональне використання кваліфікованого та підготовленого офіцерського складу для доукомплектування органів військового управління оперативного рівня та бойових військових частин у кількості приблизно 20 тисяч осіб.

Також командування Збройних Сил України уточнило та провело зміну оперативно-стратегічної побудови військ ЗСУ, інших складових Сил оборони. Це дозволило удосконалити систему управління військами, оптимізувати кількість угруповань військ та уточнити форми їх застосування.

Крім того, вдалося вдосконалити структуру пунктів управління Генерального штабу ЗС України та оптимізувати роботу оперативного складу, що забезпечило підвищення стійкості та ефективності управління угрупованнями військ.

Також було проведено заходи відновлення боєздатності з понад 100 військовими частинами (підрозділами), розроблено проєкти Стратегій розвитку видів, окремих родів військ ЗС України, сформовано перспективну структуру Збройних Сил зразка 2035 року, яка має забезпечити гарантовану відсіч збройної агресії, адекватне реагування на загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

Безпілотні системи і РЕБ

За цей час також створили Сили безпілотних систем. Кількість дронів, які поставили на фронт за 6 місяців, вже значно перевищує кількість поставлених за весь період широкомасштабного вторгнення. Зараз на полі бою вже тестується та використовується понад 165 розробок.

Створили робочу групу, до якої увійшли командири з унікальним бойовим досвідом застосування безпілотних систем. Ця група працює під головуванням особисто Головнокомандувача Олександра Сирського. Задача – масштабування успішного досвіду використання БпЛА.

Україна почала активно завдавати вогневого ураження ворогу у тилу. Сили оборони вдарили по приблизно 200 важливих об’єктах у тилу противника. Мова про дальнє вогневе ураження. Це об’єкти стратегічного та оперативного значення, зокрема у Севастополі, Джанкої, Керчі, Сімферополі, Вітіно, Твері, Ахтубінську, Бєлгороді, Торопцю, Донецьку, Луганську, Бердянську.

За пів року суттєво посилили використання РЕБ на тактичному рівні та розгорнули систему оповіщення про БпЛА противника. Наразі триває формування додаткових підрозділів РЕБ у складі загальновійськових бригад, що суттєво підвищить їх здатність діяти в складній радіоелектронній обстановці.

Для випробування нових високотехнологічних зразків зброї розроблено "Залізний полігон". Там тестуються роботизовані системи, безпілотники та системи радіоелектронної боротьби.

Посилення спроможностей авіації

Маємо позитивну динаміку – перші F-16 вже в українському небі.

Створення резервів і підвищення якості їх підготовки

Сили оборони формують нові добре підготовлених резервів, а також посилюють якість підготовки в Україні. Один з елементів – включення до програми базової загальновійськової підготовки вивчення питань боротьби з БпЛА та застосування засобів РЕБ/РЕР.

Крім цього, впроваджують систему рекрутингу. Триває активна робота щодо підготовки військовослужбовців за кордоном.

Збереження життя солдата

Надважлива пріоритетна задача, яку ставить керівництво ЗС України – максимальне збереження життя українських воїнів. Триває впровадження комплексної програми "Збереження життя військовослужбовців".