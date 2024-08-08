Полгода Сырского: что изменилось в Силах обороны за это время

Полгода назад Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначили Александра Сырского. За это время армия претерпела определенные изменения.

8 августа – ровно 6 месяцев от назначения Александра Сырского на его должность. СМИ проанализировали его заявления и обозначили определенные изменения за это время, которые произошли в армии.

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Ситуация на фронте

Сырский был назначен на должность при сложной ситуации на фронте. Сейчас Силы обороны продолжают активно обороняться. Активный фронт боевых действий сегодня составляет 977 километров. В целом линия фронта – 3700 километров.

По применению сил и средств война достигла уровня Второй мировой. С 2022 года количество российских танков выросло с 1700 до 3500. Артиллерийские системы выросли втрое, а бронетранспортеры – с 4500 до 8900. Враг имеет значительное преимущество.

Силы обороны стремятся уничтожить максимальное количество врага и его резервов.

Россияне имеют тактические успехи почти по всей линии соприкосновения, но наши военные не допустили потери ключевых рубежей и районов обороны, сдержали продвижение противника вглубь территории нашей страны.

Наиболее характерными эпизодами ведения боевых действий в течение этих полгода стали сдерживание нашими войсками продвижения противника на Авдеевском направлении и остановку при повторном наступлении на Харьковском направлении.

Сейчас оборонительная операция продолжается.

Сырский очертил следующие приоритеты для прекращения вооруженной агрессии России:

беспилотные системы и системы РЭБ,

создание резервов,

подготовка и внедрение новой доктрины в применении авиации,

сохранение жизни военнослужащих.

Работа по этим направлениям постоянно продолжается.

Оптимизация структуры ВСУ

В ВСУ провели аудит и обнаружили необоснованное увеличение штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Приняли решение об их оптимизации. Сейчас продолжаются организационные мероприятия по расформированию, переподчинению и оптимизации около 60 военных организационных структур, а также подразделений Генштаба и Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Это обеспечивает рациональное использование квалифицированного и подготовленного офицерского состава для доукомплектования органов военного управления оперативного уровня и боевых воинских частей в количестве примерно 20 тысяч человек.

Также командование Вооруженных Сил Украины уточнило и провело изменение оперативно-стратегического построения войск ВСУ, других составляющих Сил обороны. Это позволило усовершенствовать систему управления войсками, оптимизировать количество группировок войск и уточнить формы их применения.

Кроме того, удалось усовершенствовать структуру пунктов управления Генерального штаба ВС Украины и оптимизировать работу оперативного состава, что обеспечило повышение устойчивости и эффективности управления группировками войск.

Также были проведены мероприятия по восстановлению боеспособности с более 100 воинскими частями (подразделениями), разработаны проекты Стратегий развития видов, отдельных родов войск ВС Украины, сформирована перспективная структура Вооруженных Сил образца 2035 года, которая должна обеспечить гарантированный отпор вооруженной агрессии, адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Беспилотные системы и РЭБ

За это время также создали Силы беспилотных систем. Количество дронов, которые поставили на фронт за 6 месяцев, уже значительно превышает количество поставленных за весь период широкомасштабного вторжения. Сейчас на поле боя уже тестируется и используется более 165 разработок.

Создали рабочую группу, в которую вошли командиры с уникальным боевым опытом применения беспилотных систем. Эта группа работает под председательством лично Главнокомандующего Александра Сырского. Задача – масштабирование успешного опыта использования БПЛА.

Украина начала активно наносить огневое поражение врагу в тылу. Силы обороны ударили по примерно 200 важным объектам в тылу противника. Речь о дальнем огневом поражении. Это объекты стратегического и оперативного значения, в частности в Севастополе, Джанкое, Керчи, Симферополе, Витино, Твери, Ахтубинске, Белгороде, Торопце, Донецке, Луганске, Бердянске.

За полгода существенно усилили использование РЭБ на тактическом уровне и развернули систему оповещения о БПЛА противника. Сейчас идет формирование дополнительных подразделений РЭБ в составе общевойсковых бригад, что существенно повысит их способность действовать в сложной радиоэлектронной обстановке.

Для испытания новых высокотехнологичных образцов оружия разработан "Железный полигон". Там тестируются роботизированные системы, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

Усиление возможностей авиации

Есть положительная динамика – первые F-16 уже в украинском небе.

Создание резервов и повышение качества их подготовки

Силы обороны формируют новые хорошо подготовленные резервы, а также усиливают качество подготовки в Украине. Один из элементов – включение в программу базовой общевойсковой подготовки изучение вопросов борьбы с БПЛА и применения средств РЭБ/РЭР.

Кроме этого, внедряют систему рекрутинга. Продолжается активная работа по подготовке военнослужащих за рубежом.

Сохранение жизни солдата

Важнейшая приоритетная задача, которую ставит руководство ВС Украины – максимальное сохранение жизни украинских воинов. Продолжается внедрение комплексной программы "Сохранение жизни военнослужащих".