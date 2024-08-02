На Сході окупанти активно використовують БпЛА, коптери, дрони зі скидами, "Ланцети" тощо. Ворог має дуже багато живої сили, тож може дозволити собі швидко поповнювати втрати і проводити ротації.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Доповідь Головкома Сирського щодо фронтової ситуації, і найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях,

– заявив президент.

Також була доповідь Буданова, втім, її деталі непублічні.

Співпраця з Туреччиною щодо корветів триватиме

Міністр оборони Умєров доповів про співпрацю України з Туреччиною. Держава планує продовжити там будівництво корветів для України.

Анонс сучасних рішень для ЗСУ

"Провів нараду і з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд", – пообіцяв гарант.

Які особливі зовнішньополітичні можливості має Україна

МЗС і міжнародники ОП доповіли щодо "наших особливих зовнішньополітичних можливостей – можливостей, які є в нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас".

Це можливості – як мінімум – тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку для нашої держави, для наших людей та робити справді ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби – потреби якнайшвидше та справедливо закінчити війну. Українці в цій війні вистояли й змогли вже так багато, бо не лише всередині держави об'єднались, а й уже роками утримують єдність світу заради правильної мети – і заради України, і заради всього того, що робить цей наш світ людяним і здатним перемагати зло,

– сказав Зеленський.

За його словами, у серпні будуть новини "щодо більшої консолідації і нашого народу, і всіх у світі, хто нам допомагає". Та для цього потрібна робота уряду і Верховної Ради.