Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко, додавши, що його підрозділ, а також побратими з інших бригад роблять все можливе, щоб зупинити ворога. Втім противник переважає у засобах.

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Погода сприяє ворогу

У Росії дуже велика кількість живої сили, тому окупанти можуть дозволити собі швидко поповнювати втрати, проводити ротації. Також вони міняють особовий склад, перекидають резерв.

У цих погодних умовах є дуже велика активність ворожої авіації: БпЛА, коптерів, дронів зі скидами, "Ланцетів", ударних БпЛА та артилерії. Вона працює з великої відстані по передньому краю, намагаючись вести вогонь під коригуванням,

– розповів Володимир Назаренко.

Навіть попри те, що ситуація дуже складна, українські захисники роблять все можливе, щоб зупинити логістику ворога та не дати йому можливості проводити поповнення втрат чи пересування. Хоча рослинність допомагає окупантам маскуватися.

"Співпраця артилерії та артрозвідки, пілотів БпЛА призводять до того, що вдається вчасно відкрити вогонь, тому ворог щодня зазнає втрат", – додав начальник розвідки артилерії.

Дуже важливо продовжувати таку роботу. На жаль, окупанти використовують засоби радіоелектронної боротьби, тому дрони стали витратним матеріалом. Проте вони дуже потрібні Збройним Силам на фронті, так само як і засоби РЕБ.