На цьому напрямку діють війська угруповання "Південь". Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, зауваживши, що використання техніки може залежати від наказів командирів полків чи бригад.

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Чим зумовлені рішення росіян

Окупанти ухвалюють рішення атакувати оборону противника у щільних бойових порядках. Їх ми ще називаємо колонами. Це робиться тоді, коли командир має інформацію про те, що оборона противника подавлена, дезорганізована найперше у вогневому відношенні.

Передбачається, що рівень спротиву буде низьким. Зазвичай, це супроводжується вогневим ураженням.

Такі випадки вже були зафіксовані. Ми бачили ураження противника ще коли він висувався до рубежу розгортання,

– зауважив Костянтин Машовець.

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Завдати ураження можна, використовуючи БпЛА тактичного рівня, вогонь артилерії, протитанкові засоби, інженерні загородження. Так противник зазнає втрат ще до розгортання у бойові порядки.

"Очевидно, що російські командири тактичної ланки або мають неправдиву інформацію про стан системи оборони українських військ, або у них погано працює розвідка, яка не може визначити боєздатність передових підрозділів ЗСУ", – підкреслив Машовець.