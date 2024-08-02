У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 127 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку.
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