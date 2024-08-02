У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 127 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку Росія продовжує активні дії, було 5 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

Що відбувається у районі Вовчанська та Тихого: дивіться на карті DeepState

На Куп'янському напрямку – Росія 7 разів атакувала позиції наших підрозділів. Основні зусилля вороги зосередили у районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку – вороги відбили 6 атак окупантів біля Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку українські військові відбили 11 штурмових дій, поблизу Іванодар'ївки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку – ЗСУ зупинили 6 спроб росіян прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку – ворог за підтримки авіації атакував 24 рази неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

ЗСУ стримують окупантів біля Торецька, на підступах до міста тривають бої: дивіться на карті

На Покровському напрямку – ЗСУ відбили 53 штурмові та наступальні дії. Росія сконцентрувала зусилля в районах Новоолександрівки та Желанного, де провела 8 та 18 атак відповідно. Також вороги намагались просуватись неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області, проте ЗСУ зупинили ворога. Аналітики DeepState заявили, що Росія окупувала село Веселе у Покровському районі Донецької області. Також вороги просунулись біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного. Проте офіційно Генштаб ЗСУ ці дані не підтверджував та не спростовував.

Ворог окупував село Веселе у Покровському районі: дивіться на карті

На Курахівському напрямку – ЗСУ стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку – окупанти двічі штурмували наші позиції біля Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку – також відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку – ЗСУ зупинили спробу окупантів просуватись на Лівобережжі річки Дніпро.