У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулось 127 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку.

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