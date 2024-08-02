В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 127 боевых столкновений. Треть из них – на Покровском направлении.
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