В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 127 боевых столкновений. Треть из них – на Покровском направлении.

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