В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 127 боевых столкновений. Треть из них – на Покровском направлении.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении Россия продолжает активные действия, было 5 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

Что происходит в районе Волчанска и Тихого: смотрите на карте DeepState

На Купянском направлении – Россия 7 раз атаковала позиции наших подразделений. Основные усилия враги сосредоточили в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении – враги отбили 6 атак оккупантов у Макеевки и Торского.

На Северском направлении украинские военные отбили 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении – ВСУ остановили 6 попыток россиян прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении – враг при поддержке авиации атаковал 24 раза неподалеку населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

ВСУ сдерживают оккупантов у Торецка, на подступах к городу продолжаются бои: смотрите на карте

На Покровском направлении – ВСУ отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Россия сконцентрировала усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провела 8 и 18 атак соответственно. Также враги пытались продвигаться неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области, однако ВСУ остановили врага. Аналитики DeepState заявили, что Россия оккупировала село Веселое в Покровском районе Донецкой области. Также враги продвинулись у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного. Однако официально Генштаб ВСУ эти данные не подтверждал и не опровергал.

Враг оккупировал село Веселое в Покровском районе: смотрите на карте

На Кураховском направлении – ВСУ сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении – оккупанты дважды штурмовали наши позиции у Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении – также состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении – ВСУ остановили попытку оккупантов продвигаться на Левобережье реки Днепр.