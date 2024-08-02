Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны (ISW). Его опубликовали 1 августа.

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В ISW проанализировали ситуацию в Донецкой области

Как указывают аналитики, продвижению российских войск в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в Силах обороны и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки.

В то же время, специалисты прогнозируют замедление наступательной операции России, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что ВСУ на Покровском направлении имеют хуже оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

Он отметил, что задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже участвовали в боях.

В отчете Института изучения войны также отмечается, что российская армия использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ на северо-запад от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения ВСУ к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино – Гродовка – Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окрестностей поселка Гродовка,

– говорится в отчете.