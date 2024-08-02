Про це пишуть в звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Його опублікували 1 серпня.

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В ISW проаналізували ситуацію в Донецькій області

Як вказують аналітики, просуванню російських військ у напрямку Покровська в Донецькій області сприяє нестача живої сили у Силах оборони та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

Водночас, фахівці прогнозують уповільнення наступальної операції Росії, оскільки війська агресора "просуваються до лінії крупних та більш урбанізованих населених пунктів".

Так, український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що ЗСУ на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому наразі не в змозі сповільнити просування росіян.

Він зазначив, що затримки з наданням західної, й особливо американської військової допомоги, призвели до затримок із оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже брали участь у боях.

У звіті Інституту вивчення війни також зазначається, що російська армія використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення ЗСУ на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине – Гродівка – Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого у напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування зафіксоване приблизно у 3,5 кілометрах від околиць селища Гродівка,

– ідеться у звіті.