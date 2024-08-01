Власне, президент дав інтерв'ю французьким агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération. Саме там гарант обговорив питання про те, який пріоритетний напрямок для ворога на фронті на сьогодні.

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Яке місто є зараз головною ціллю ворога

За словами Володимира Зеленського, місто Покровськ, що на Донеччині, – головна ціль Росії на сьогодні, після того, як її наступ на Харків зазнав поразки.

Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку,

– заявив лідер України.

Зауважимо, що відповідно до оперативної інформації станом на ранок 31 липня 2024 року на Покровському напрямку українські воїни відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Додамо, що противник 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.