Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться на карті

Ворог 23 намагався вклинитися в оборону українських захисників на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Також в Генштабі додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.