Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні (штурмові) дії. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак російської армії в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться на карті

Противник 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Ворог 23 намагався вклинитися в оборону українських захисників на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські воїни відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку ворог зробив 5 безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також в Генштабі додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.