В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на карте

Враг 23 пытался вклиниться в оборону украинских защитников на Торецком направлении: смотрите на карте

Также в Генштабе добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.