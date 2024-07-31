В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные (штурмовые) действия. В общем, по данным Генштаба ВСУ, произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений за сутки. Силы обороны отражали атаки врага в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак российской армии в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на карте

Противник 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Враг 23 пытался вклиниться в оборону украинских защитников на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские воины отбили 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении враг предпринял 5 безуспешных попыток прорвать оборону ВСУ в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 5 боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Роботино и Новоандриивки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также в Генштабе добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.