Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц техники россиян. Заметим, что общие потери России в войне против Украины уже более 578 тысяч.

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Какие потери России на 31 июля

Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:

  • личного состава – около 578 120 (+1060) человек;
  • танков – 8 390 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед;
  • РСЗО – 1 131 (+1) ед;
  • средств ПВО – 907 (+1) ед;
  • самолетов – 363 (+0) ед;
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21);
  • крылатых ракет – 2407 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
  • подводных лодок – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед;
  • специальной техники – 2 697 (+1).

Потери врага по состоянию на 31 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ