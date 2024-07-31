Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц техники россиян. Заметим, что общие потери России в войне против Украины уже более 578 тысяч.
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Какие потери России на 31 июля
Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:
- личного состава – около 578 120 (+1060) человек;
- танков – 8 390 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед;
- РСЗО – 1 131 (+1) ед;
- средств ПВО – 907 (+1) ед;
- самолетов – 363 (+0) ед;
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21);
- крылатых ракет – 2407 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
- подводных лодок – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед;
- специальной техники – 2 697 (+1).
Потери врага по состоянию на 31 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ