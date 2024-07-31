Також Сили оборони перетворили на металобрухт десятки одиниць техніки росіян. Зауважимо, що загальні втрати Росії у війні проти України вже понад 578 тисяч.
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Які втрати Росії на 31 липня
Росія від 24 лютого 2022 року втратила:
- особового складу – близько 578 120 (+1060) осіб;
- танків – 8 390 (+9) од;
- бойових броньованих машин – 16 161 (+20) од;
- артилерійських систем – 16 086(+30) од;
- РСЗВ – 1 131 (+1) од;
- засобів ППО – 907 (+1) од;
- літаків – 363 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);
- крилатих ракет – 2407 (+1);
- кораблів /катерів – 28 (+0) од;
- підводних човнів – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од;
- спеціальної техніки – 2 697 (+1).
Втрати ворога станом на 31 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ