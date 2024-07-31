Також Сили оборони перетворили на металобрухт десятки одиниць техніки росіян. Зауважимо, що загальні втрати Росії у війні проти України вже понад 578 тисяч.

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Які втрати Росії на 31 липня

Росія від 24 лютого 2022 року втратила:

особового складу – близько 578 120 (+1060) осіб;

танків – 8 390 (+9) од;

бойових броньованих машин – 16 161 (+20) од;

артилерійських систем – 16 086(+30) од;

РСЗВ – 1 131 (+1) од;

засобів ППО – 907 (+1) од;

літаків – 363 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);

крилатих ракет – 2407 (+1);

кораблів /катерів – 28 (+0) од;

підводних човнів – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од;

спеціальної техніки – 2 697 (+1).

Втрати ворога станом на 31 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ