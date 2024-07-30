Російські загарбники кинули в атаку 57 одиниць бронетехніки, аби прорвати оборону таврійських десантників. Утім, масований російський штурм зазнав фіаско та приніс ворогу низку втраченої техніки. Про це розповіли у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

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Як розповіли захисники, окупанти упродовж одного дня залучили 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були, за словами бійців, "помножені на нуль".

У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 – поранені,

– йдеться у повідомленні бригади.

Воїни також показали кадри, на яких видно блискучу бойову роботу артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, а також героїчної піхоти.

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"Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою – ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво", – додали українські захисники.

Нагадаємо, нещодавно, 24 липня, Сили оборони України відбили одну з найбільших механізованих атак Росії на заході Донецької області. Це сталося у бою поблизу Костянтинівки.