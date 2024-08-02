На этом направлении действуют войска группировки "Юг". Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, отметив, что использование техники может зависеть от приказов командиров полков или бригад.

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Чем обусловлены решения россиян

Оккупанты принимают решение атаковать оборону противника в плотных боевых порядках. Их мы еще называем колоннами. Это делается тогда, когда командир имеет информацию о том, что оборона противника подавлена, дезорганизована прежде всего в огневом отношении.

Предполагается, что уровень сопротивления будет низким. Обычно, это сопровождается огневым поражением.

Такие случаи уже были зафиксированы. Мы видели поражение противника еще когда он выдвигался к рубежу развертывания,

– отметил Константин Машовец.

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Нанести поражение можно, используя БПЛА тактического уровня, огонь артиллерии, противотанковые средства, инженерные заграждения. Так противник несет потери еще до развертывания в боевые порядки.

"Очевидно, что российские командиры тактического звена или имеют ложную информацию о состоянии системы обороны украинских войск, или у них плохо работает разведка, которая не может определить боеспособность передовых подразделений ВСУ", – подчеркнул Машовец.