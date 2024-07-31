Во время штурма российские войска применили почти 70 единиц техники, большинство из которых было уничтожено ВСУ. Бойцы бригады показали мощное видео обороны Кураховского направления.
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Оккупанты в панике бежали с поля боя
Несмотря на значительное количество примененной техники, украинским воинам удалось сдержать российских захватчиков.
По подсчетам бригады, в тот день для штурма россияне применили:
- 10 танков;
- 47 боевых бронированных машин с пехотой;
- 10 мотоциклов;
- 1 багги.
Украинским защитникам удалось поразить 12 ББМ, 8 танков, 9 мотоциклов и багги. Также они ликвидировали 36 оккупантов, еще 32 – ранили.
На этих кадрах - блестящая боевая работа наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, нашей героической пехоты,
– написали бойцы.
Они добавили, что россияне в панике бежали с поля боя. "Вот что надо показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво"", – добавили в бригаде.
ВСУ отбили штурм на Кураховском направлении: смотрите видео