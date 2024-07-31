Во время штурма российские войска применили почти 70 единиц техники, большинство из которых было уничтожено ВСУ. Бойцы бригады показали мощное видео обороны Кураховского направления.

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Оккупанты в панике бежали с поля боя

Несмотря на значительное количество примененной техники, украинским воинам удалось сдержать российских захватчиков.

По подсчетам бригады, в тот день для штурма россияне применили:

10 танков;

47 боевых бронированных машин с пехотой;

10 мотоциклов;

1 багги.

Украинским защитникам удалось поразить 12 ББМ, 8 танков, 9 мотоциклов и багги. Также они ликвидировали 36 оккупантов, еще 32 – ранили.

На этих кадрах - блестящая боевая работа наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, нашей героической пехоты,

– написали бойцы.

Они добавили, что россияне в панике бежали с поля боя. "Вот что надо показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво"", – добавили в бригаде.

ВСУ отбили штурм на Кураховском направлении: смотрите видео