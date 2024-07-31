Під час штурму російські війська застосували майже 70 одиниць техніки, більшість з яких була знищена ЗСУ. Бійці бригади показали потужне відео оборони Курахівського напрямку.

Дивіться також Ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 липня

Окупанти в паніці втікали з поля бою

Попри значну кількість застосованої техніки, українським воїнам вдалося стримати російських загарбників.

За підрахунками бригади, у той день для штурму росіяни застосували:

10 танків;

47 бойових броньованих машин із піхотою;

10 мотоциклів;

1 багі.

Українським захисникам вдалося вразити 12 ББМ, 8 танків, 9 мотоциклів та багі. Також вони ліквідували 36 окупантів, ще 32 – поранили.

На цих кадрах — блискуча бойова робота наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти,

– написали бійці.

Вони розповіли, що росіяни в паніці втікали з поля бою. "Ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво"", – додали у бригаді.

ЗСУ відбили штурм на Курахівському напрямку: дивіться відео