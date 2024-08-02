Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко, добавив, что его подразделение, а также собратья из других бригад делают все возможное, чтобы остановить врага. Впрочем противник преобладает в средствах.

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Погода способствует врагу

В России очень большое количество живой силы, поэтому оккупанты могут позволить себе быстро пополнять потери, проводить ротации. Также они меняют личный состав, перебрасывают резерв.

В этих погодных условиях очень большая активность вражеской авиации: БПЛА, коптеров, дронов со сбросами, "Ланцетов", ударных БПЛА и артиллерии. Она работает с большого расстояния по переднему краю, пытаясь вести огонь под корректировкой,

– рассказал Владимир Назаренко.

Даже несмотря на то, что ситуация очень сложная, украинские защитники делают все возможное, чтобы остановить логистику врага и не дать ему возможности проводить пополнение потерь или передвижения. Хотя растительность помогает оккупантам маскироваться.

"Сотрудничество артиллерии и артрозведки, пилотов БПЛА приводят к тому, что удается вовремя открыть огонь, поэтому враг ежедневно несет потери", – добавил начальник разведки артиллерии.

Очень важно продолжать такую работу. К сожалению, оккупанты используют средства радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны стали расходным материалом. Однако они очень нужны Вооруженным Силам на фронте, так же как и средства РЭБ.