Реєстр олігархів в Україні: заступника Єрмака розповів, чи впровадять ідею найближчим часом

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов висловився щодо створення реєстру олігархів в Україні. За його словами, впровадження цієї ідеї наразі "не на часі".

Крім того, Смирнов наголосив, що зараз доволі важко визначити, чи відповідає людина критеріям олігарха. Заступник голови ОП зазначив, що це сталося через початок повномасштабної фази війни у нашій державі.

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Чому впровадження реєстру олігархів "не на часі"

Заступник Єрмака наголосив, що деякі люди, які могли б потрапити в реєстр, почали позбуватися якихось зі своїх ознак "олігарха". Зокрема, одні склали депутатські мандати, а інші закрили свої телеканали.

Попри це, Смирнов зауважив, що під час війни доволі складно визначити, хто ж є олігархом. Адже після повномасштабного вторгнення країни-агресорки навіть великий бізнес втратив свої активи.

Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів. Зараз бігати й казати: "Ми склали реєстр", не є розумним,

– підкреслив він.

Смирнов також запевнив, що в затягуванні цього питання немає впливу якихось зацікавлених осіб. Він також зауважив, що спочатку треба перемогти ворога, а вже потім "сісти й подивитися на конкретну карту боя".

Водночас заступник Єрмака заявив, що зараз у парламенті на другому читанні перебуває законопроєкт про Антимонопольний комітет. Цей закон значно посилить роль держави у регулюванні впливу олігархів на нашу економіку.

"Це все є допоміжним у боротьбі з надмірною концентрацією впливу. Окрім закону про олігархів є й інші закони, які є більш конкретними, точковими. Вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу і втручання у внутрішньополітичне життя", – наголосив Смирнов.

Наостанок заступник Єрмака зауважив, що Офіс Президента комунікував із Венеційською комісією з приводу закону про олігархів. В комісії наполягли на тому, щоб "відкласти імплементацію цього закону".

Що відомо про закон про олігархів Верховна Рада у вересні 2021 року прийняла закон про олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є: значний вплив на ЗМІ;

активна участь у політичному житті;

людина має бути кінцевим власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище;

людина має підтверджену вартість активів більш ніж на 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Венеційська комісія рекомендувала відкласти закон про олігархів