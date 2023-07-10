Реестр олигархов в Украине: заместитель Ермака рассказал, внедрят ли идею в ближайшее время

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов высказался по поводу создания реестра олигархов в Украине. По его словам, внедрение этой идеи пока "не на повестке дня".

Кроме того, Смирнов подчеркнул, что сейчас достаточно сложно определить, отвечает ли человек критериям олигарха. Заместитель председателя ОП отметил, что это произошло из-за начала полномасштабной фазы войны в нашем государстве.

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Почему внедрение реестра олигархов "некогда"

Заместитель Ермака подчеркнул, что некоторые люди, которые могли бы попасть в реестр, начали избавляться от каких-либо из своих признаков "олигарха". В частности, одни составили депутатские мандаты, другие закрыли свои телеканалы.

Несмотря на это, Смирнов отметил, что во время войны достаточно сложно определить, кто же олигарх. Ведь после полномасштабного вторжения страны-агрессорки даже крупный бизнес потерял свои активы.

Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас бегать и говорить: "Мы составили реестр", не разумно,

– подчеркнул он.

Смирнов также заверил, что в затягивании этого вопроса нет влияния каких-либо заинтересованных лиц. Он также отметил, что сначала нужно победить врага, а уже потом "сесть и посмотреть на конкретную карту боя".

В то же время, заместитель Ермака заявил, что сейчас в парламенте на втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете. Этот закон значительно усилит роль государства в регулировании влияния олигархов на нашу экономику.

"Это все вспомогательное в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния. Кроме закона об олигархах есть и другие законы, которые являются более конкретными, точечными. Они совершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь", – подчеркнул Смирнов.

В заключение заместитель Ермака отметил, что Офис Президента общался с Венецианской комиссией по поводу закона об олигархах. В комиссии настояли на том, чтобы "отложить имплементацию этого закона".

Что известно о законе об олигархах Верховная Рада в сентябре 2021 приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом являются: значительное влияние на СМИ;

активное участие в политической жизни;

человек должен быть конечным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке и в течение года поддерживать или усиливать такое положение;

человек имеет подтвержденную стоимость активов более чем на 2 млрд. 270 млн. грн.

Венецианская комиссия рекомендовала отложить закон об олигархах