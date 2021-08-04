Олімпійські ігри 2020: чому змагання втрачають популярність

Олімпіаду в Токіо вже називали "проклятою". Проти її проведення протестували, її супроводжували проблеми, зірки часто вилітають у перших раундах. Більшість японців не хотіли, щоб Ігри проводилися у їхній країні через страх зараження коронавірусом.

Японія вже доволі довго тримає свої кордони закритими. Поки спортсмени змагаються на пустих аренах, госпіталі навколо заповнюються хворими.

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Але найголовніше інше – людство активно втрачає інтерес до Олімпіади. Рейтинг перегляду церемонії відкриття впав на 30% з 2016 року. Багато хто вважає, що сам процес Ігор функціонує неправильно, пише видання NYT. Інші задумуються: а чи реально взагалі виправити непросту ситуацію?

Атлети – не пріоритет

Олімпіада – комерційна пропозиція. Так, принаймні, вважає зірка США з легкої атлетики Еллісон Фелікс, яка поговорила з NYT. "Спортсмени не бачать тих грошей, які крутяться у цій великій схемі", – каже вона. Основний прибуток МОК (Міжнародний Олімпійський Комітет – 24) – 73% – отримує від міжнародного мовлення.

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Атлети не пріоритетні. Телебачення пріоритетне,

– сказав NYT Девід Валлечинський, історик Ігор.

У 1964 році – останньому, коли Токіо був хазяїном – їх провели у жовтні, щоб уникнути сезону тайфунів. Нинишній розіграш – один з найспекотніших в історії і це серйозно впливає на результати. Мовники отримують більше коштів, спортсмени – більше травм та проблем.

Часто атлети просто не витримували спекотних умов / Фото LA Times

Особливо під час змагань з атлетики та тріатлону, люди падали від знемоги та втоми прямо на треку, їм була потрібна допомога лікарів. Телебачення вимагає драматизму, боротьби до останньої секунди, високих ставок. Цілодобова робота соцмереж лише додає стресу.

Ми очікуємо не лише спортивних досягнень, а й зразкової самодисципліни, трудової етики та майстерності. Жінки, а надто кольорові, мають ще вищі очікування,

– пише журналістка NYT Ліндсі Краус.

Вона відзначає, що це "не має нічого спільного з їхньою справжньою роботою".

Трагедія Сімони Бейлз

Прикладом може бути ментальна трагедія легендарної гімнастки з США Сімони Бейлз, яка була змушена знятися прямо перед початком змагань, посилаючись на "проблеми з ментальним здоров'ям". Її довго вважали "найкращою гімнасткою в історії". Але вона – "персоніфікація інвестицій у розмірі мільярдів доларів на цих Іграх", пише Енн Кілліон для San-Francisco Chronicle.

Бейлз присвятила все своє життя гімнастиці. Вона виграла національний чемпіонат зі зламаними пальцями ніг, а чемпіонат світу – із камінням в нирках. Але спорт не відповідав взаємністю. Як і багато інших зоряних гімнастів, вона з дитячих років займалася у відомому центрі в Техасі, де до неї та інших застосовували емоційні та вербальні образи.

Американська гімнастка Сімона Бейлз / Фото The Japan Times

Втім, було й гірше: Бела та Марта Каролі, які керували центром та спортивна асоціація гімнастики США дивилися у інший бік, коли лікар Ларрі Нассар розбещував сотні молодих атлетів (включаючи Бейлз). Аналітики пишуть, що вона "жила у час тотального колапсу гімнастики у США. Ексочільник цього спорту чекає суду. Тренер у 2012 вбив себе, щоб не відповідати на звинувачення".

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Знущання довели зоряну атлетку до депресії та відчаю. Вона продовжує виступати, фактично щоб тільки "змусити гімнастику Штатів відповісти". Без її скарг, центр Каролі був би досі відкритим. Головна причина трагедії Сімони Бейлз – страшна ситуація, яка на професійному жаргоні називається "твісти".

Твісти Ментальний блок, який призводить до втрати м'язової пам'яті та орієнтації у просторі в повітрі. Мозок відчуває себе від'єднаним від тіла, яке може перебувати догори ногами. Кінцівки перестають слухатися, а приземлення може бути травматичним.

Бейлз була змушена зупинитись посередині виступу, недокрутивши один потрібний поворот. Ситуацію дуже важко забути, кажуть гімнасти, а це викликає непевність та страх. У цей час спортсмени часто навіть не уявляють, що станеться. Бейлз розуміє, що у 24 роки "може бути складно повернути емоційну стійкість".

Це як стрибок у басейн без води. Коли в нашому спорті ви втрачаєте здатність знайти землю, наслідки можуть бути катастрофічними,

– прокоментувала у твітері Домінік Мосеану, перша золота медалістка з гімнастики у США

Механіка твісту / Графіка Middle East 24 in English

Елітні гімнасти впевнені: якби цю помилку допустив хтось нижчого рівня, ніж Сімона Бейлз, він би точно щось собі зламав. Її трюки спеціально показують, щоб відвадити інших від повторення – занадто небезпечно. "Те, що вона приземлилася на ноги та залишилася неушкодженою – диво. Стрибок був дуже страшним", – сказав продюсерці Деанні Хонг один з колишніх атлетів.

Золоті медалі важливіші за життя людей

Все більше спортсменів топрівня відмовляються виходити за межі своїх розумових та фізичних здібностей. Майкл Фелпс, пловець-олімпієць, чи не найбільш відомий з усіх атлетів, відкрито розповідав про суїцидальну депресію. Суперзірка великого тенісу Наомі Осака покинула Відкритий чемпіонат Франції після пропуску пресконференції, цитуючи психічні проблеми. За це її ще й оштрафували на 15 тисяч доларів США.

Олімпіада погана для приймаючих міст, це треба просто визнати. З 1960 року, кожне з них вийшло за межі бюджету на 172%. Якби корупція була олімпійською дисципліною, "лише ФІФА могла б скласти конкуренцію МОК за золоту медаль". В результаті, наслідки несуть звичайні люди. "Одночасно з тим, коли прибувають найкращі спортсмени, міста показують свої найгірші якості", – сказав Teen Vogue Жюль Бойкофф.

Примусові виселення, придушення свободи слова, жорстоке поводження з працівниками, довільні арешти – ось що там відбувається перед Іграми. У Ріо-де-Жанейро 75 тисяч людей були виселені зі своїх будинків. МОК останнім часом опинився під критикою за доручення Ігор авторитарним державам – Росії та Китаю. Пекін проводитиме Олімпіаду вдруге за 14 років!

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І це попри злочини в Тибеті, Гонконгу та Сіньцзяні та геноцид проти уйгурів та інших тюркських народів. "МОК не солідарний з тими, кому відмовляють у базових правах людини", – сказала Райхан Асат, брат якої якраз ув'язнений у Сіньцзяні. Японський рух проти Олімпіади заявив, що "золоті медалі важливіші за життя людей", маючи на увазі зростання випадків коронавірусу.

Одна з провідних місцевих газет, "Асахі Шимбун", заявила: "солідарність, один з олімпійських ідеалів, став порожнім гаслом".

Провести Олімпіаду: як Японія занурилась в хаос

Підготовка почалася у 2018 році, але вже тоді умови були важкими, пише видання NYT. 1000 японців померли від спеки за два роки, а олімпійські відбірні раунди призводили до захворювань та перенесення. Планувалося звести деякі великі спортивні споруди, серед яких – дистанція для марафону з блискучим, відбиваючим покриттям. Зміни клімату зменшують географію міст, де можна проводити змагання, особливо взимку.

Воно мало відбивати тепло, але чиновники були сконцентровані на більш серйозних речах. Втім, смугу все ж звели за кілька спекотних ночей у серпні. Щоб потім перенести на 804 км на північ до Саппоро, де погода прохолодніша. Позаду в Токіо залишився вже непотрібний трек. А ще через пів року пандемія коронавірусу узагалі перенесла Олімпіаду-2020 на наступний рік. 22% населення Японії вважало, що її проводити взагалі не треба.

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Японці почали сумніватися, чи варте це велике свято ризикування здоров'ям та життям громадян та витрачання коштів, які могли піти на боротьбу з пандемією.

Протест в Японії про скасування Олімпіади / Фото The Conversation



Бах має фантазії, в якій Олімпіада не є політичною, він не бачить зла. У 2013 році президент Китаю отримав від голови МОК Баха цілий орден!

– сказав Жюль Бойкофф.

Націоналізм відіграє найважливішу роль: гімни, паради, підняття прапорів, інші обов'язкові обряди. Це все передається через ностальгію та колективну пам'ять. Але більшості людей байдуже як вона проходить, сказав Едвін Мозес, двічі золотий медаліст Ігор.

Історія занепаду

Історики цієї спортивної події пишуть, що Ігри застрягли у конструкції XIX століття, яка пропливає світом XXI століття. "Вони розвинули систему, повністю відокремлену від суспільства", – визнав Хань Сяо, колишній член збірної США з настільного тенісу. Так зростають проблеми: дисбаланс у владі, зловживання та порушення прав людини.

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Олімпіада зараз заплуталась у геополітичних тенетах, тому кожен цикл викликає нові запитання. Ігри подаються як неполітичні, але ж це неможливо апріорі. Міжнародний олімпійський комітет складається зі 102 членів, 11 з них – з королівських родин, більшість отримала посади через бізнесові або ділові зв'язки.

Окрім ФІФА, МОК є найменш підзвітною спортивною організацією у світі, як її можна реформувати?

– сказав NYT Жуль Бойкофф, професор Тихоокеанського університету та автор книг про Олімпіаду.

Там самостійно обирають членів, виключаючи активних критиків, досвід корупції – жахливий, незалежні голоси не допускаються, з ними навіть ніхто не розмовляє.

Також Ігри серйозно відстають від розвитку сучасної молоді, різноманітності думок та культур. Контекст сучасного світу майже виключений. Щоб хоч якось це виправити, у Токіо вперше додані змагання зі скейтбордингу, серфінгу та спортивного альпінізму.

Водночас мало хто виступає за повне скасування Олімпіади, навіть якщо вона процвітає лише на короткі проміжки часу. Коли, власне, її проводять.

Глобально, Ігри теж не розвиваються: у Південній півкулі були проведені лише три розіграші – двічі в Австралії та один раз у Бразилії. Досі їх не приймала Африка. Демократичні сили все більш скептично ставляться до Ігор, зважаючи на низку ризиків та інших факторів. Знущання з спортсменів, включаючи сексуальне та ментальне, стає все більш відомим.

Головними дисидентами є самі спортсмени, які все більше виступають проти об'єктивізації, порушення їхніх прав та глобальних викликів. Сполучені Штати тепер не карають їх за порушення Правила 50 МОК. Особливо це стане актуальним під час проведення Зимових Ігор у 2022 році в Пекіні.

Правило 50 Заборона для спортсменів демонструвати політичну, релігійну або расову пропаганду на Іграх або на мирних протестах.

"Якщо хтось буде протестувати проти порушень прав людини в КНР, МОК буде частиною системи покарання", – визнав двократний призер Олімпіади у дисципліні лижного кросу Ноа Хоффманн.

Атлети не мають місця за столом, коли ухвалюють найбільш важливі рішення. Майбутнє Олімпіади залишається невизначеним у світі, що переживає великі проблеми – від пандемії до смертельних лісових пожеж.