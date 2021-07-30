Що відомо про нових хворих

Напередодні COVID-19 на Олімпійських іграх підхопили 24 людини. Загальна кількість хворих тепер становить 220 осіб.

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Серед нових інфікованих є 18 жителів Японії та 9 іноземців, серед них 3 – спортсмени. Один з них – член американської збірної з легкої атлетики Сем Кендрікс. Стрибун з жердини покинув ігри після того, як тест на коронавірус показав позитивний результат.

Зверніть увагу! Рекорд на Олімпіаді зафіксували після того, як у Токіо виявили найбільшу добову кількість хворих – 3 865 випадків зараження.

Коронавірус в Японії: головне

За даними ресурсу Worldometer, з початку пандемії COVID-19 небезпечний вірус у Японії підхопили 902 718 людей.

На жаль, 15 173 хворих померли.

Одужати вдалося 831 087 особам.

За добу 29 липня коронавірус діагностували у 10 697 японців. Також відомо, що 13 хворих померли.

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